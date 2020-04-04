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İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan’a kadar uzatıldı

İspanya’nın El Pais gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Başbakan Sanchez, ‘İspanya Bilim Kurulu’ ile görüştükten sonra OHAL’i uzatma kararı aldığı bildirildi.

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İspanya Başbakanı Sanchez, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal’in ülke çapında 26 Nisan’a kadar uzatıldığını açıklandı.

Avrupa’da salgından İtalya’dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da bugün itibariyle 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı. ABD’den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan İspanya’da virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 oldu.    

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