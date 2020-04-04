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Dorukhan iddialara ayetle yanıt verdi!

Sosyal medyadaki "Dorukhan, Beşiktaş fotoğraflarını hesaplarından sildi" iddialarına futbolcudan cevap geldi.

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Sosyal medyadaki "Dorukhan, Beşiktaş fotoğraflarını hesaplarından sildi" iddialarına cevap var

23 yaşındaki oyuncu dün sosyal medyadan bir açıklama yaparken, "Yapmadığınız ve yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah katında büyük kızgınlığa sebep olan çok çirkin bir davranıştır (Saf/3. ayet). Yalan söylemeyin, dürüst olun arkadaşlar, dürüstlük güzeldir. Evde kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜMDE MUTLUYUM"

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajeri Necdet Ergezen'in siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dorukhan, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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