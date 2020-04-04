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Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağına uyan gençlere sosyal medyadan teşekkür etti. Koca mesajında, "Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi.

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Türkiye'de 501 kişinin ölümüne 23 bin 934 kişinin de enfekte olmasına neden olan koronavirüsle ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkmaya yasağıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasağa uyanlara teşekkür etti.

"Sabırlı olursak erken döneriz"
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj yazan Koca, gençlerden sabırlı olmalarını isteyerek, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz." ifadelerinin kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti

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