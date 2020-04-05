HABER /  GÜNCEL

Bakan Süleyman Soylu, valiyi tebrik edip kesilen cezayı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri içinde yer alan sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza verilecek uygulaması hayata geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.

3 bin 150 lira ceza kesildi
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" dedi.



Erdoğan ceza verilecek demişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapmıştı. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verileceğinin açıklayan Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığından araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'nın iddialarını yalanladı
Coronavirüs Türkiye vaka sayısı belli oldu! Bakan Koca son durumu açıkladı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin'i geçti
5 il yasak listesine kendiliğinden dahil oldu
ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Enginyurt’tan Akşener'e sert tepki
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu
Dorukhan iddialara ayetle yanıt verdi!
ABD'den sağlık çalışanlarına çağrı: Size ihtiyacımız var
Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır zahmetsiz lezzet!
Yorumlar