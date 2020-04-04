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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'nın iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan 156 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca, İspanya'nın parasını ödediği tıbbi cihazların Türkiye'de alıkonulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İspanya'nın aldığı tibbi cihazlara el koyduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve İspanya Dışişleri Bakanı'nın da bu olayı yalanladığını ifade etti.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ülkeler arasında medikal malzemelerle ilgili de çekişmeler yaşandığı yönünde haberler çıkıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye ve İspanya arasında bu konuda çıkan haberler hakkında konuştu.

"Solunum cihazı ihracatı izne bağlı"
Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "İspanya Dışişleri Bakanı biraz önce açıklama yaptı. Bazı bölgelerde medyada Türkiye'yle ilgili çıkan haberleri reddetti. Bizim şu anda önümüzdeki listeye göre 94 ülkeden 41 malzeme talebi var. Bu taleplerin hepsinin karşılamamız mümkün değil. 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdik. Sağlık Bakanlığımızın tespitlerine göre ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim ihtiyaçlarımız garanti altına almamız lazım. İspanya'dan da uzun listelik bir talep gelmişti. Bunların hepsinin karşılamamız mümkün değil. Solunum cihazı ihracatı da izne bağlı.

"İspanya ile ilişkilerimiz çok iyi"
Bugün gerçekten İspanya'da çıkan yanlış haberden dolayı yanlış yorumlarda geldi. Özellikle de ürünlere el koyma gibi çok çirkin bir suçlama oldu. Ama Dışişleri Bakanı canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu. İspanya İtalya AB içinde bizi güçlü destekleyen ülkelerden biridir. İspanya ile her türlü ilişkilerimiz çok iyi."

"Yurt dışında 156 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybeden Türklerle ilgili de son veriyi verdi ve "Yurt dışındaki olan zor durumdaki vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız sürdürüyoruz. 55 yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 14 gün karantinaya tabi tutuluyor. Yurt dışında 156 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50'ye yakın cenazeyi ülkemize getirdik." diye konuştu.

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