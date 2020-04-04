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Türkiye'de 786 kişi koronayı yenmeyi başardı

Türkiye'de bugün ölümcül koronavirüsü 302 hasta daha yendi ve toplam iyileşen hasta sayısı 786'ya yükseldi.

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Koronavirüs için alınan önlemler virüsün yayılımını belli oranda önlerken, virüsle enfekte olan hastaların tekrar sağlıklarına kavuşması için yoğun bir mesai harcanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Test sayısı her geçen gün artıyor
Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

İyileşen hasta sayısında önemli artış
Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.

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