Sakarya'da sağlık çalışanına komşularından iğrenç uyarı kapak gibi cevap

SAKARYA'da bir sağlık çalışanının yaşadığı apartmana asılan yazı tepki topladı. Yazılan notla kapı kolları ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen sağlık çalışanı, yazıyı asanlara yazı ile cevap verdi.

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Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım Akgül, akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım Akgül, bu iğrenç teklife kapak gibi bir cevap yazdı.

İşte sağlık çalışanı Akgül'ün kapak gibi cevabı

Komşularının yazdığı yazının boş kalan kısımlarına Akgül şunları yazdı:

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım Akgül daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.