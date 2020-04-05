Diyarbakır'da aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü 2 kardeş öldü 7 kardeş yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde aşırı yağış sonrası kerpiç ev çöktü. Göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş hayatını kaybederken 7 çocuk hastanelerde tedavi altında.

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı. Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11 nüfuslu ailenin kaldığı ev

Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.

2 çocuk hayatını kaybetti

Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 kardeş hastanelerde tedavi altında

Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.