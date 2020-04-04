İstanbul'da metroya koronavirüs düzenlemesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferlerinin 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu.

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Türkiye'de koronavirüs vakaları her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da megakentin toplu ulaşımında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Metro 21.00'e kadar çalışacak"

6 Nisan Pazartesi'den itibaren; metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağının ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkışlar kapatılmıştı.