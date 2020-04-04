HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da metroya koronavirüs düzenlemesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferlerinin 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Türkiye'de koronavirüs vakaları her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da megakentin toplu ulaşımında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Metro 21.00'e kadar çalışacak"
6 Nisan Pazartesi'den itibaren; metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.

NE OLMUŞTU?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağının ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkışlar kapatılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de 786 kişi koronayı yenmeyi başardı
Coronavirüs Türkiye vaka sayısı belli oldu! Bakan Koca son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığından araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge
İzmir'de hemşire dehşeti yaşadı! Camları kırdı, hakaretler savurdu
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin'i geçti
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16'ya düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Dorukhan iddialara ayetle yanıt verdi!
ABD'den sağlık çalışanlarına çağrı: Size ihtiyacımız var
Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
Canan Kaftancıoğlu istifa edecek mi?
MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Yorumlar 3 yorum