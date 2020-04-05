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Koronavirüs kumarbazları korkutmuyor! Evde kumar partisine polis baskını

BOLU'da polis ekipleri, koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan kahvehane yerine evde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine bazı vatandaşların evlerinde kumar oynattığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Semerkant Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, oyun masasında bulunan paralar ile oyun kağıtlarına da el konuldu.

 Ev sahibi E.C. ile kumar oynayan 5 kişiye, götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğünde toplam 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için de para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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