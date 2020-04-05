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Hayvandan insana virüs bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, "Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok" açıklaması yaptı.

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Çin'in Vuhan kentinde incelemeye alınan kedilerin yüzde 15'inin Kovid-19 taşıyıcısı oldukları yönündeki haberleri yorumlayan Jasarevic, örgütün evcil hayvanlara koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiğini, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını ifade etti.

Kovid-19 hastalarının sahip oldukları evcil hayvanlara bazı durumlarda hastalığın bulaştığından haberdarız.

Enfeksiyonun başlıca yayılma yolunun 'insandan insana bulaşma' olduğunu hatırlatan Jasarevic, aynı zamanda Kovid-19 hastalarına 'evcil hayvanlarla ilgilendikleri zamanlarda temasları kısıtlamaları' çağrısında bulundu.

Kedilere virüs bulaşmıştı

Daha önce Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Huazhong Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, Vuhan'daki kedilerde saptanan koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yapmıştı. Uzmanlar, diğer ülkelerde de kedilere koronavirüs bulaşma vakalarının mümkün olduğunu ifade etmişti.

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