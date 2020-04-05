Seyahat izin belgesi nedir seyahat izin belgesi formu nereden alınır?

Koronavirüs vakalarının ülkemizde giderek artmasının ardıdan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehirler arası yolculuk kısıtlandı. Otobüs ya da uçakla seyahat etmek isteyenler vatandaşlar artık seyahat izin belgesi olmadan yolculuk edemeyecek. Peki seyahat belgesi nedir, nereden alınır ve hangi şartlarda seyahat belgesi alınır?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak ve otobüs seferlerine ciddi kısıtlamalar yapıldı. Çok mecburi olmadıkça iller arası seyahat kısıtlaması yapıldı. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Yeni genelgeye göre vatandaşlar seyahat izin belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR : Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, seyahat izin belgesinin verilme koşullarını anlattı. Aslan şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızın 28 Mart 2020 genelgesi gereğince il dışına çıkacak kişilerle ilgili seyahatlerde sınırlama verilmiştir. Bu kapsamda seyahat izin kurulu oluşturuldu. Bu seyahat izin kuruluna gelen vatandaşlarla ilgili bazı hususlar gerekiyor.

Otobüs veya uçakla İstanbul dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için İstanbul dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar.

Belgeyle ilgili olarak vatandaşlarımız valilik veya kaymakamlıklarca oluşturulan kurullara başvuruyor. Kurullar başvuruları değerlendiriyor. Aynı zamanda elektronik ortamda da yine vatandaşlarımız başvuru yapabiliyorlar. Elektronik ortamda yapılan başvuruları da seyahat kurulumuz inceleyip cevaplandırıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikli olarak mesafe sınırı dikkat edilerek alınıyor. Vatandaşlarımızın koşullarının uygun olup olmadığını bakıyoruz. Belge verildiğinde vatandaşın bunu üç gün içinde kullanması gerekiyor”

SADECE İL OTOGARLARI'NDA DURULACAK: Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

Seyahat izin belgesi...