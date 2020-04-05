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Ünlü iş adamının virüs bulaştırdığı 276 kişiden 5'i hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, "Bir büyük kentte Covid-19 tespit edilen iş adamı, 276 kişiye virüs bulaştırdı ve beş kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, "Durumun ciddiyeti için halkımızın izolasyon, maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan bir kişi pozitif olsa da en fazla bir kişiye virüs bulaştırabilir. Ancak şu an için İstanbul'daki bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırması korkutucu" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Çin'de bir kişinin ortalama 2.6 kişiye Covid-19 bulaştırdığını, İstanbul'da ise bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısının 16 olduğunu açıklaması gözleri megakente çevirdi.

"Umreciler vaka sayılarına yansıdı"

4 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 23 bin 934 il bazında en çok vaka sayısı ve ölüm İstanbul'da gerçekleşti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, şunları kaydetti: İstanbul özelinde konuşacak olursak, bu kente dönen Umrecilerin bir kısmının karantinaya alınamaması vaka sayılarına direkt yansıdı. Son Umre kafilesinin geldiği ve tamamının izole edildiği Ankara'daki artış hızı daha kontrollü.

Göçmen tehlikesi

Edirne'ye göçmen akını da, İstanbul üzerinden gerçekleşmişti. Özellikle İran'dan sınırı kaçak geçen ve İstanbul üzerinden Edirne'ye gidenlerin etkisi yadsınamaz" dedi.

276 kişiye virüs bulaştırdı

İstanbul ve İzmir'deki sürecin sıkıntılı geçeceğini dile getiren İncekara, sözlerini şöyle tamamladı: Bir büyük kentte Kovid-19 tespit edilen iş adamının 276 kişiye hastalığı bulaştırdığı ve beş kişinin yaşamını yitirdiği gerçeği ortaya çıkmış. Durumun ciddiyeti için halkımızın izolasyon, maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan bir kişi pozitif olsa da en fazla bir kişiye virüs bulaştırabilir. Ancak şu an için İstanbul'daki bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırması korkutucu.

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