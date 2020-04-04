Koronavirüste can kaybı 60 bini aştı! Gürcistan'da ilk ölüm yaşandı
Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 60 bini aştı. Komşu Gürcistan da corona virüsle mücadelede ilk kaybını verdi. İran ve İspanya'da ölü sayısında korkunç rakamlar ortaya çıktı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.
Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 452’ye yükselirken, vaka sayısı 55 bin 743 olarak açıklandı.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bilançosu günden güne ağırlaşıyor. Ölü sayısı yine korkunç bir şekilde artarak 24 saatte 809 artarak, 11 bin 744'e çıktı. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.
Yeni tip corona virüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.