Koronavirüste can kaybı 60 bini aştı! Gürcistan'da ilk ölüm yaşandı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.