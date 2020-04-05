YKS sonuları MEB güncelledi 12. sınıf konuları neler?

Eğitimlerine iyi bir üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler YKS için çalışmalarını sürdürürken sınav hakkındaki değişiklik ve gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB tarafından, derslere göre sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamaların, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. Peki YKS ne zaman?

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) YKS ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar”ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı. Peki YKS konuları neler? 12. sınıf müfredatında hangi konular var? İşte tüm detaylar…

12. SINIF DERS KONULARI İÇİN TIKLAYIN

YKS, 25-26 TEMMUZ 2020'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.