HABER /  EĞİTİM

YKS sonuları MEB güncelledi 12. sınıf konuları neler?

Eğitimlerine iyi bir üniversitede sürdürmek isteyen öğrenciler YKS için çalışmalarını sürdürürken sınav hakkındaki değişiklik ve gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB tarafından, derslere göre sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamaların, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. Peki YKS ne zaman?

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) YKS ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar”ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı. Peki YKS konuları neler? 12. sınıf müfredatında hangi konular var? İşte tüm detaylar…

12. SINIF DERS KONULARI İÇİN TIKLAYIN

YKS, 25-26 TEMMUZ 2020'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş adamının virüs bulaştırdığı 276 kişiden 5'i hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bütün kurumlara koronavirüs talimatı
Bilim adamları koronavirüsün zayıf noktasını keşfetti
Sakarya'da sağlık çalışanına komşularından iğrenç uyarı kapak gibi cevap
Diyarbakır'da aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü 2 kardeş öldü 7 kardeş yaralı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16'ya düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Seyahat izin belgesi nedir seyahat izin belgesi formu nereden alınır?
New York'ta tıp öğrencileri korona nedeniyle erken mezun olacak
Koronavirüs kumarbazları korkutmuyor! Evde kumar partisine polis baskını
Düzce'de baba ile oğlu silahlı saldırıya uğradı baba öldü oğul hastanede
Kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü 'Ölümü çoktan hak ettin' paylaşımı yaptı
Katmer nasıl yapılır enfes kahvaltı lezzeti!
Yorumlar