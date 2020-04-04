Maskeyi cebine koydu metrobüste maskesiz yolculuk etti

74 yaşında metrobüse binmek istedi

Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'ndan 65 yaş üstü yolculara verilen İstanbul Kart ile ücretsiz binmek isteyen bir adamı güvenlik görevlileri engelledi. Güvenlik görevlisi rica ederek Kapalıçarşı yakınlarına gitmek istediğini ısrarla söyleyen 74 yaşındaki Fait Beyhan'a "Sizin sokağa bile çıkmanız yasak. İsterseniz taksi dolmuş parasını ben vereyim evinize gidin" dedi. Beyhan, metrobüse binemeyeceğini anlayınca, "Benim kimseye zararım yok. Elimden geldiğince herkese yardımcı da oluyorum. Gitmeme izin vermiyorlar" diye yakındı.