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Maradona'dan jest! Kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran efsane futbolcu Maradona, koronavirüs nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

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Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti" diye konuştu.

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

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