Survivor'dan elenenler ülkeye giremiyor TV8 Survivor oyuncularına koronavirüs şoku

Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınan önlemlerden bahsederken şunları söylemişti:

"Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor.''