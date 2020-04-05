Koronavirüs belirtilerinde yeni detaylar! İngiliz uzmanlar açıkladı

Bilim İnsanları tarafından enfekte hastalar üzerinde yapılan bir araştırma genelinde King's College London'daki ekipler, uygulamaya şüpheli 400.000'den fazla kişinin Covid-19 semptomları ile ilgili yanıtlarını inceledi. İşte koronavirüs belirtilerinde yeni detaylar

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Ateş ve öksürüğün virüsün en önemli belirtileri olmaya devam ettiğini söyleniyor Öte yandan İngiltere'deki bilim insanlarına göre, koku veya tat kaybı koronavirüsün bir işareti olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yüzde 53'lük kısımda yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı. Yeni belirtiler keşfedilse de Dünya Sağlık Örgütü bu belirtileri listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor.

Yeni bulgulara rastladı

Koronavirüs salgını daha ağır vakalarda zatürre, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri bir ila 14 gün arasında değişiyor. Enfekte kişilerin çoğu beş ila altı gün içinde semptom gösterdiği biliniyor. Ancak İngiliz uzmanlar koronavirüs belirtileri ile ilgili yaptıkları araştırmada yeni bulgulara rastladığını iddia etti.

BBC News'in haberine göre King's College London'daki bir ekip, bir uygulamaya Covid-19 belirtileri ile ilgili 400.000'den fazla kişinin yanıtları üzerinde araştırma yaptı.

Koronavirüs belirtileri hakkında bilgi toplamak istediler

Bilindiği üzere koku ve tat kaybı, soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının belirtileri arasında bulunmaktadır. Uzmanlar, ateş ve öksürüğün virüsün öne çıkan en önemli belirtileri olmaya devam ettiğini söylüyor.King's College araştırmacıları, uzmanların hastalığı daha iyi anlamasına ve savaşmasına yardımcı olmak için olası koronavirüs belirtileri hakkında bilgi toplamak istediler.

Buna göre; %53 yorgunluk veya halsizlik yaşadıklarını söyledi. %29 inatçı öksürük %28 nefes darlığı %18 koku veya tat alma duyusu kaybı %10.5'inin ateşi vardı. Koronavirüs testi pozitif olanlar arasında, beşte üçü (% 59) koku veya tat kaybı olduğunu bildirdi.

Kulak, Burun ve Boğaz doktorlarını temsil eden ENT UK, bazı koronavirüs hastalarının bunları semptom olarak bildirebilmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak Covid-19'a özgü olmadığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar ise koku ve tat kaybının, kendi başlarına değil, öksürük ve ateş gibi diğer önemli şeylerin yanı sıra, ekstra semptomlar olabileceğini söylüyorlar.