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Xavi koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağış yaptı

Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağış yaptı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski yıldızından alkışlanacak hareket geldi.

1 milyon euro yardım

Barselona Hastanesi, sosyal medya hesabından, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz" paylaşımı yaptı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

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