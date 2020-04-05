Koronavirüs belası için korkunç açıklama: İki haftada çok ölüm olacak
ABD Başkanı Donald Trump, "Salgında en zor kısım önümüzdeki iki hafta* derken, Avrupa'da 45 binden fazla kişi virüs nedeniyle öldü... İki ülkede 250'den fazla bebeğe koronavirüs bulaştı. Japonya'dan Covid-19 salgınıyla ilgili umut veren ilginç bir haber veldi...
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyonu aştı. En fazla pastanın bulunduğu ABD'nin Başkanı Trump, tüyler ürperten haberi verdi: "Koronavirüs salgınında en zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak..." İtalya Başbakan'ı Comte'nin yakın koruması koronavirüs nedeniyle öldü... ABD ve Rusya'da 300'e yakın çocukta koronavirüs tespit edildi... Avrupa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bini aştı... İşte dünyadan koronavirüs haberleri...
Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 203 bin 58'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 311 bin 635 ile ABD olurken, onu 126 bin 168 vakayla İspanya, 124 bin 632 vakayla İtalya ve 96 bin 92 vakayla Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 669 vaka kayda geçti.
İşte dünyadaki vaka sayıları...
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (89 bin 953), İran (55 bin 743), İngiltere (41 bin 903), Türkiye (23 bin 934), İsviçre (20 bin 505), Belçika (18 bin 431), Hollanda (16 bin 627), Kanada (14 bin 18), Avusturya (11 bin 781), Portekiz (10 bin 524), Brezilya (10 bin 360) ve Güney Kore (10 bin 237). Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 64 bin 743 kişi hayatını kaybetti.
Trump: Önümüzdeki iki hafta çok kötü!
ABD Başkanı Donald Trump, "Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceğiz. En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak." dedi. Trump, salgınla mücadele için bin kadar askeri doktoru New York'a gönderdi... Virüsün ABD'de bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.