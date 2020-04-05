Koronavirüs belası için korkunç açıklama: İki haftada çok ölüm olacak

Trump: Önümüzdeki iki hafta çok kötü!

ABD Başkanı Donald Trump, "Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceğiz. En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak." dedi. Trump, salgınla mücadele için bin kadar askeri doktoru New York'a gönderdi... Virüsün ABD'de bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.