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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama: 3 Ağustos’a kadar bitirmek istiyoruz

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos’a kadar bitirmek istediklerini belirten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ancak bunlar şu an sadece teori. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözüküyor" diye konuştu.

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Ara verilen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarıyla ilgili Almanya'nın ZDF kanalına röportaj veren UEFA Başkanı Ceferin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Tek yanlış seçenek riske atacak"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, şunları kaydetti: Tek yanlış seçenek, oyuncuların, teknisyenlerin, taraftarların, hakemlerin ve profesyonellerin sağlığını riske atmak olacaktır, ancak o zamana kadar herhangi bir tehlike yoksa sorun görmüyorum.

"Şu anda süper starlar doktor ve hemşireler"

UEFA Başkanı sözlerini "Spor bir enerji kaynağıdır, halkın kaygısını hafifletmek için de buna ihtiyacımız var, şu anda süperstarların futbolcular değil doktorlar ve hemşireler olduğu anlaşılıyor" diyerek tamamladı.

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