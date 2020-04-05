Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza

İSTANBUL Beşiktaş'ta Sokağa çıkma yasağını gülerek anlatan Dilek Turgut'a polis ekipleri 3 bin lira para cezası kesti.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sahil ve banklarda oturmak yasaklanırken, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.Polis ekipleri ise bu kapsamda denetimleri sıklaştırdı.

Kurallara uymayan genç kız bulundu

İstanbul Bebek'te yürüyüş yaparak uyarılara kulak vermeyen Dilek Turgut “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum.” demişti.

Adresi tespit edildi

Dilek Turgut'un bulunması yönünde arama çalışması başlatan polis ekipleri genç kızın adresini belirleyerek, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığı eve gitti.

3 bin lira para cezası

Polis ekiplerince genç kıza salgının önemi hatırlatılarak, "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan 3 bin lira da idari para cezası kesildi.Olay sonrası şaşıran Dilek Turgut polis ekiplerinden ve vatandaşlardan özür diledi.