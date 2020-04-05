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7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), PKK'ya yönelik operasyonlar, son hızla devam ediyor.

7 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama:

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