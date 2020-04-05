7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), PKK'ya yönelik operasyonlar, son hızla devam ediyor.
7 PKK'lı terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.
MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama:
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2020
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