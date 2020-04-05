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Bakan Selçuk açıkladı 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasında "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." dedi. Bakan Selçuk,  böylece Sosyal Güvenlik Kurumu'nca bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısının 8 bin 564'e ulaştığını duyurdu.

Hangi ilaçlar geri ödeme listesine girdi?

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde: "2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım – KOAH ilacı”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.

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