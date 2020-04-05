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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan il sağlık müdürlerine son dakika talimatı: "Temas içindekileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz..."

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. İşte Bakan Koca'nın il sağlık müdürlerine talimatlarından satır başları...

- Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz. Tanı ve tedavi konusunda gecikme olmamalı...

- Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı.

- Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim...

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