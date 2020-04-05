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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çocuklara 23 Nisan müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100. yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" açıklamasında bulundu.

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