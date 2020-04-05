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Yunanistan'da ikinci göçmen kampı da karantinada

YUNANİSTAN, anakarada ikinci göçmen kampını da koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına aldı. 

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Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki Malakasa'da bulunan kampta kalan 53 yaşındaki bir Afgan erkek, koronavirüs pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Temasta bulunduğu kişilere test yapılmaya başlandı. Sağlık yetkilileri, virüsü getiren kaynağı bulmaya çalışırken kamp karantinaya alındı. 

20 koronavirüs vakası

Göç Bakanlığı, Atina'nın 40 km kuzeydoğusundaki Malakasa'nın iki hafta karantinada kalacağını, kısıtlamaların hayata geçmesinin polis tarafından sağlanacağını açıkladı. Perşembe günü de Yunanistan'ın orta bölgesinde bulunan Ritsona kampı, 20 koronavirüs pozitif vakasının saptanmasının ardından karantinaya sokulmuştu. 

110 binden fazla kişi kamplarda

Koronavirüs pandemisinin patlak vermesinden beri Yunanistan'da karantina ilan edilen ilk kamp, Ritsona olmuştu. Yunanistan'daki göçmen kamplarında 110 binden fazla kişi tutuluyor. Bunların 40 bini 5 adadaki aşırı kalabalık kamplarda bulunuyor.

"Çok fazla göçmen ve sığınmacı var"

Göç Bakanı Notis Mitaraçi, "Çok fazla göçmen ve sığınmacı var. O yüzden matematiksel olarak teyitli vakalar çıkması, kaçınılmaz. Acil durum planı uyguluyoruz, ama bunu adalarda hayata geçirmekte zorlanıyoruz" dedi. 

Adalardaki kamplardan şimdiki halde koronavirüs vakası haberi gelmedi. 

Yardım örgütleri, aşırı kalabalık ve hijyen sıkıntısı nedeniyle virüsün hızla yayılması ihtimaline karşı adalardaki kamplardan göçmenlerin tahliye edilmesi çağrısı yapıyor. 

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