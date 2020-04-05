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ABD'de koronavirüs bilançocu! Bir günde 1344 insan hayatını kaybetti

ABD'de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti. Bu rakam bir ülkede günlük yaşanan en büyük can kaybı oldu.

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ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte bin 344 kişi artarak 8 bin 501'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 34 bin 272 kişi artarak 312 bin 237'ye çıktı.

Günlük yaşanan en büyük can kaybı

ABD'de son 24 saatte bin 344 kişinin hayatını kaybetmesi, koronavirüsün dünyada görüldüğü günden beri, bir ülkede günlük yaşanan en büyük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Virüsün yeni merkez üssü

12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen yeni tip koronavirüste en fazla vaka sayısı ABD'de görüldü. 312 bini aşkın vaka sayısının bulunduğu ülke, dünyadaki toplam vaka sayısının neredeyse %25'ini kapsıyor. Can kayıplarının da hızla arttığı ülke uzmanlar tarafından salgının yeni merkez üssü olarak gösteriliyor.

Trump ne demişti?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirterek, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan can kaybı Trump'ın öngörülerini doğruladı.

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