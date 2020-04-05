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İran dünyanın en büyük AVM'sini koronavirüs hastanesi yaptı

İRAN Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

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İran'da koronavirüs vakalarının her geçen gün artması nedeniyle hastaneler yetersiz kalırken, son çare olarak alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

Ürünlerin yerini yataklar aldı

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengarenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

Spor salonları da geçici hastane yapıldı

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu. Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

Ölüm sayısı Çin'i geçti

Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat'ta tespit edildiği İran'da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin'i dün itibariyle geçmişti.

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