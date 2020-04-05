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Pervin Buldan devletin adımlarından memnun değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin Twitter hesabından canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu. Buldan, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin de herkesin geleceğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.

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Avrupa'da ve Amerika'da insanların evde kaldığını ve insanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını savunan HDP'li Buldan, Türkiye'de hükümetin insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Sosyal bir devlet olmadığımızdan...
Pervin Buldan, "Bugüne kadar yapılanların çok yeterli olmadığını, insanların hala sokaklarda ve caddelerde dolaştığını aynı zamanda işlerine gitmek durumunda kaldığını görüyoruz. Bugün sosyal bir devlet olmadığımızdan dolayı, insanlar geleceğini düşünerek evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çalışabilecekleri mekanların hala kapanmadıklarını görebiliyoruz. Yaşam durmalıdır, üretim durmalıdır, Türkiye tamamen evine kapanmalıdır. Türkiye devleti, bir bütün olarak Türkiye toplumuna bu güvenceyi vermelidir.

Avrupa'da devletler kendi vatandaşlarına..
Avrupa'da devletler kendi vatandaşlarına, evlerinizden çıkmayınız, biz sizlerin geleceğinizi garanti altına alıyoruz güvencesi verirken ne yazık ki Türkiye'de bu güvencenin olmadığını, ülkeyi yönetenlerin vatandaştan para talep ettiğini görebiliyoruz. Sosyal güvencesi olmayan insanların çalışmak zorunda kaldığını, evlerinde kalamadığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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