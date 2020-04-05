HABER /  SAĞLIK

Harvard'lı Türk profesörden tüyler ürperten açıklama: Türkiye'ye büyük bir tsunami geliyor

Türkiye’de salgın hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Emrah Altındiş, Türkiye’de açıklanan koronavirüs vaka sayısının buzdağının görünen yüzü olduğunu iddia edip şöyle konuştu: Türkiye'ye büyük bir koronavirüs tsunamisi geliyor.

Abone ol

Türkiye’de salgın hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Boston College Biyoloji bölümünde çalışan, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Emrah Altındiş'ten Türkmiye ile ilgili karamsar ve korkutucu iddialar geldi. Amerikan New Yorker dergisine konuşan Prof. Dr. Altındiş,

Türkiye’nin sağlık sisteminin Orta Doğu ülkeleri içinde en iyisi olduğunu, ancak Avrupa ve OECD ile kıyaslanacak kadar güçlü olmadığını da aktaran Altındiş, İtalya’daki doktor ve hemşire sayısının Türkiye’nin iki katı olduğunu, diğer Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin de Türkiye’den iyi durumda olduğunu öne sürdü.

Koronavirüs ilgili büyük bir tsunaminin geldiğini ve hükümetin bunu ciddiye almadığına savunan Prof. Dr. Altındiş, ‘’Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Lideri Bolsonaro arasında büyük benzerlikler var. Ve maalesef bu süreçte rolleri var. Tarihi bir andayız. Gelecekteki tarihçiler bununla ilgili yazacaklar ve faktörlerden biri de şu olacak: O ülkede otoriter bir lider var mıydı?’’ diyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İtalyan basını böyle yazdı: Vedat Muriqi için 20 milyon Euro gerçekçi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çocuklara 23 Nisan müjdesi
8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı!
Çapa Tıp Fakültesi profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti
Fenerbahçe Mehmet Ekici kararını verdi! Ünlü futbolcudan bomba açıklama
Bakan Selçuk açıkladı 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili ne zaman 2020 Diyanet kandil günleri sırası
İran dünyanın en büyük AVM'sini koronavirüs hastanesi yaptı
Elektrik faturaları nasıl ödenecek faturalar ertelendi mi?
12. sınıf konuları MEB yayınladı YKS konuları neler?
Yunanistan'da ikinci göçmen kampı da karantinada
Seyahat izin belgesi nasıl alınır e devlet şifresiyle belge alma
Yorumlar