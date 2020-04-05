Harvard'lı Türk profesörden tüyler ürperten açıklama: Türkiye'ye büyük bir tsunami geliyor

Türkiye’de salgın hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Emrah Altındiş, Türkiye’de açıklanan koronavirüs vaka sayısının buzdağının görünen yüzü olduğunu iddia edip şöyle konuştu: Türkiye'ye büyük bir koronavirüs tsunamisi geliyor.

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Türkiye’de salgın hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Boston College Biyoloji bölümünde çalışan, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Emrah Altındiş'ten Türkmiye ile ilgili karamsar ve korkutucu iddialar geldi. Amerikan New Yorker dergisine konuşan Prof. Dr. Altındiş,

Türkiye’nin sağlık sisteminin Orta Doğu ülkeleri içinde en iyisi olduğunu, ancak Avrupa ve OECD ile kıyaslanacak kadar güçlü olmadığını da aktaran Altındiş, İtalya’daki doktor ve hemşire sayısının Türkiye’nin iki katı olduğunu, diğer Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin de Türkiye’den iyi durumda olduğunu öne sürdü.

Koronavirüs ilgili büyük bir tsunaminin geldiğini ve hükümetin bunu ciddiye almadığına savunan Prof. Dr. Altındiş, ‘’Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Lideri Bolsonaro arasında büyük benzerlikler var. Ve maalesef bu süreçte rolleri var. Tarihi bir andayız. Gelecekteki tarihçiler bununla ilgili yazacaklar ve faktörlerden biri de şu olacak: O ülkede otoriter bir lider var mıydı?’’ diyor.