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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

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MSB tarafından yapılan açıklamada yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara ilişkin son durum paylaşıldı.

MSB açıklamasında şunları kaydetti:

- Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi.

- FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor.

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