Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.Abone ol
MSB tarafından yapılan açıklamada yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara ilişkin son durum paylaşıldı.
MSB açıklamasında şunları kaydetti:
- Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi.
- FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor.
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