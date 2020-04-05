Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla! Koronavirüs raporu

Dünyaya kabusu yaşatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 60 yaş altı ölümler konusunda peş peşe uyarılara devam ediyor.