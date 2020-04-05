Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla! Koronavirüs raporu
Dünya etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin ortaya konulan istatistiğe göre Türkiye'de 60 yaş altı kişilerin ölüm oranı Avrupa ortalamasının 4 dünya ortalamasının ise 9 katı.
Dünyaya kabusu yaşatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 60 yaş altı ölümler konusunda peş peşe uyarılara devam ediyor.
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin, 3 Nisan itibarıyla Avrupa ortalamasından 4 kat, dünya ortalamasından ise 9 kat fazla olması endişeleri arttırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı.
Oranın yüksekliği dikkat çekiyor
Bakan Koca 3 Nisan tarihine kadar hayatını kaybeden 425 kişinin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstünde olduğunu açıklamıştı. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 21.3 olarak ilk kez açıklanırken oranın yüksekliği dikkat çekti.