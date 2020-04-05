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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısında olumlu sonuç aldık

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık" açıklaması yaptı.

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Ölümcül koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar son hızla devam ediyor. 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara,  Twitter'dan yaptığı açıklamada "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

"Şimdi sıra hastalıktan koruyacak mı ona bakmada"

Prof. Ateş Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada.

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