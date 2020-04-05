Dünyada koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı.Abone ol
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesinde yer alan bilgilere göre dünyada 253 bin 597 kişi ölümcül salgını yenmeyi başardı.
En çok Çin'de
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla şöyle:
İspanya (38 bin 80)
Almanya (26 bin 400)
İtalya (20 bin 996)
İran (19 bin 736)
Fransa (15 bin 438)
ABD (14 bin 828)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla! Koronavirüs raporu