Saadet Öğretmen'den kan donduran iddia! Evde kalınca çocuğa cinsel istismar ihbarı arttı

İZMİR'de 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayarak tanınan Saadet Özkan, koronavirüs günlerinde evde kalan annelerin çocuklarını farketmeye başladığını ve cinsel istismar ihbarlarının arttığını söyledi.

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İzmir'de 3 yıl önce 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağladığı için "Saadet Öğretmen" olarak tanınan Saadet Özkan'dan tüyler ürperten iddia. UCİM Başkanı Özkan, koronavirüs (Covid-19) yasakları nedeniyle evde kalan annelerin, çocuklarının aile içinde uğradığı istismarı görmeye başladığını ve kendilerine çok sayıda ihbar geldiğini söyledi.

Verdiği mücadele nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne layık görülen ve ödülünü First Lady Melania Trump'tan alan Saadet Öğretmen, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'in Başkanlığını yürütüyor. Özkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, evde kalının günlerde aile içi cinsel istismarın da bunu farkeden annelerin sayısının da arttığını iddia etti.

Yüreğimin içi yandı, çok sayıda ihbar var

Saadet Özkan, "Anneler evde çocukları farketmeye başladılar. Çok fazla çocuk istismarı ihbarı gelmeye başladı. Yüreğimin içi yandı, üzgün hissediyorum, çare olmak İçin elimizden geleni yapacağız. Çocuklar İçin acil bir yardım hattı paylaşımı yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Anneler evde çocukları farketmeye başladılar . Çok fazla çocuk istismarı ihbarı gelmeye başladı . Yüreğimin içi yandı , üzgün hissediyorum, çare olmak İçin elimizden geleni yapacağız . Çocuklar İçin acil bir yardım hattı paylaşımı yapılmalı @ailevecalisma @ucimorgtr — Saadet Özkan (@SaadetOzkanEfe) April 3, 2020

Cinsel istismara uğrayan çocuk güvenirse konuşur

"Evinde aile bireylerinden birinden Cinsel istismara maruz kalan çocuk onu koruyacağına inandığı biriyle aynı ortamda olduğunda kendini güvende hisseder ve konuşur" diyen Saadet Öğretmen, "Çocuklarımızın cinsel istismar ile ilgili anlatımlarında lütfen ona İnanın ve çoçuğunuzu güvenli bir alana alıp emniyet birimleri ile iletişime geçin..." çağrısı yaptı.

İhbar etmeyene 1.5 yıla kadar hapis cezası var

Bir çocuğun istismara uğradığından haberdar olan her yetişkinin bu durumu yetkili mercilere bildirme sorumluluğu ve zorunluluğu olduğunu hatırlatan Saadet Öğretmen, "Çocuğa yapılan Cinsel istismarı yetkili makamlara bildirmeyen kişi, 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdur 15 yaşını bitirmemişse ceza yarı oranında artırılır. Lütfen bildirimde bulunalım" dedi.

Susmayın, ihbar edin! İlk 72 saat çok önemli

Saadet Öğretmen şu uyarıyı da yaptı: "Bir istismar vakasıyla karşılaştığınızda; •Susmayın, ihbar edin! •İhbar ettiğinizde kimliğinizin gizli kalmasını talep edebilirsiniz! •Unutmayın önemli olan çocuğun beyanıdır! •Makul şüphe yeterlidir! •Bulguların kaybolmaması için ilk 72 saat çok önemlidir!"

İşte Saadet Öğretmen'in o paylaşımları...