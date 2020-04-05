Sokağa çıkanın gözünün yaşına bakılmadı! O genç kız 3 bin lira ceza yedi

KOronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı geldi. Covid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uymayanlara da ceza yazılıyor. Bebek sahilinde yürürken 'Bizi ne kadar evde tutacaklar' diyen kızı polis buldu ve 3 bin lira ceza kesti. Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere, kavga edenlere, kahvehanelerde kaçak kaçak toplanıp kumar oynayanlara ceza yağdı. İşte Türkiye'den ceza manzaraları...