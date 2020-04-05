Sokağa çıkanın gözünün yaşına bakılmadı! O genç kız 3 bin lira ceza yedi
20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasak. Sokağa çıkanlara polis 3 bin liraya kadar ceza yazdı. Çocuklarını aracına alıp seyahat eden baba da ceza yemekten kurtulamadı... En çok cezayı kumarcılar ve kavgacılar yedi...
KOronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı geldi. Covid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uymayanlara da ceza yazılıyor. Bebek sahilinde yürürken 'Bizi ne kadar evde tutacaklar' diyen kızı polis buldu ve 3 bin lira ceza kesti. Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere, kavga edenlere, kahvehanelerde kaçak kaçak toplanıp kumar oynayanlara ceza yağdı. İşte Türkiye'den ceza manzaraları...
Yasağa uymayan 20 yaş altındaki gençlere cezai işlem
Adıyaman'da önceki gün alınan karar ile 20 altında bulunanlara getirilen sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek kent merkezinde gezen gençler, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Kimlik kontrolü yapılan gençlere kurallara uymamaktan para cezası kesiliyor. 300 TL cezai işlemin uygulandığı 20 yaş altındaki gençler, daha sonra evlerine gönderiliyor.
Evde sıkılıp Bebek sahilinde yürüyen genç kıza 3 bin lira ceza
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yapması yasaklanmıştı. Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan basın mensuplarına 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adresine giderek, Dilek T.ye 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3000 lira idari para cezası kesti.
İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezden İnegöl yönünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki 16 AIB 096 plakalı otomobili, Bursa-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı olan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun otomobilde olduğunu tespit etti.