Ücretsiz maske nasıl alınır? ePTTAVM

Ücretsiz maske nasıl alınır sorusunun cevabını İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Altun, twitter'dan yayınladığı mesajında ücretsiz maskeleri kimlerin alabileceğini ve ePTTAVM başvurularının nasıl yapılacağını açıkladı.

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Kamuoyu açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir talimat daha geldi. Erdoğan, isteyen tüm vatandaşlara ePTTAVM aracılığıyla ücretsiz maske dağıtma talimatı verdi. Maskeler Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla ePTTAVM aracılığıyla dağıtılacak.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-PTTAVM'nin internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

PTT'den son dakika maske açıklaması

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.