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Erkan Petekkaya’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı ile ilgili açıklama

Kişisel sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına yapılan, "Terbiyesiz" yorumu ile gündeme gelen Erkan Petekkaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Instagram hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içerikli yorumlarda bulunulmuştu. Erkan Petekkaya, hakaret dolu ifadeleri bir çalışanının yazdığını söyledi.

Petekkaya, yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır yanımda çalışan yardımcımın 16/03/2020 (16 Mart) tarihinde iş çıkışını bazı sebepler yüzünden uygun bulmuştum. Muhasebecim bu bilgiyi gerekirse doğrulayacaktır. Yıllardır oluşan güven neticesinde teknolojiden de hiç anlamadığım için tüm sosyal medya hesap ve mail şifrelerim hatta kredi kartlarımın şifreleri, vekaletim kendisinde vardı. Öyle ki istediği zaman istediği paylaşımıma müdahale edebiliyordu. İş takiplerim açısından konuşmaya devam ediyorduk.

"Bana zarar vermek amacıyla..."

Perşembe günü tazminatını banka yolu ile gönderdim. Gerekirse dekontuna ulaşılabilir, elimde mevcuttur. Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacı ile işten çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh hali ile yapılmıştır. Hesabımı, paylaşımlarından sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hacklendiğim için bu durumu da böyle bir şey zannettim. Kendisi ile konuştum, çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum" ifadelerini kullanarak yorumların eski yardımcısı tarafından yapıldığını belirtti.

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