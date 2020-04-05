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Akhisar Belediyesi 5 bin maske dağıttı

Akhisar Belediyesi, semt pazarında 5 bin tıbbi maske dağıttı. Zabıta ekipleri ise pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uygularken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu.

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AKHİSAR Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından semt pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı kentte etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından Pazar Pazarı'nda vatandaşlara ve pazarcı esnafına 5 bin tıbbi maske dağıttı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla harekete geçen Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında vatandaşlara el dezenfektanı uygularken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerimizi almaya devam ettiklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Bugün esnafımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için 5 bin adet tıbbi maske dağıttık. Pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında bulunan zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı uyguladı ve sağlık tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır” dedi.

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