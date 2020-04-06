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Meral Akşener'den koronavirüs itirafı: Bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika koronavirüs itirafı geldi. Akşener evinde çalışan bir yardımcısının Kovid-19'a yakalandığını ardından kendisinin de test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını söyledi.

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İYİ Parti lideri Akşener toplum sağlığı krizine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Akşener, "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi.

İYİ Partli Lideri Akşener, ilk koronavirüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Salgın Türkiye'ye ulaştığından beri dikkatli davranan Akşener, uyku düzenini, beslenmesini değiştirdi. Görüşmelerinde teknolojiyi kullandı. Evden çıkması gerektiğinde ise 'sosyal mesafe' kuralını uyguladı.

"Ağırlıklı olarak evde kalıyorum'' 

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, "Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum" dedi.

"Evimizdeki yardımcı Kovid-19 belirtileri gösterdi''

Akşener, şu şekilde devam etti:

"Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık.

Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif."

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