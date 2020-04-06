Şok gelişme! İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyada can almayı sürdüren yeni tip coronavirüs (Covid-19) ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Ölümcül salgınının en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin, Çin'den temin ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

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2019 yılının Aralık ayında Çin'den bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası ülkeler yetersiz kaynakları sebebiyle başka ülkelerden koronavirüs koruyucu ekipmanları sipariş ediyor. İngiltere, Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde virüs bulunduğunu açıklarken, Hollanda ve Avustralya Çin'den gelen maskeleri toplatma kararı aldı.

Test kitlerinde koronavirüs tespit edildi

İngiltere de, gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri temin etti. Ancak tanı kitleri ile ilgili skandal bir gelişme gündeme geldi. İngiltere, Çin'den gelen koronavirüs test kitlerinin, Lüksemburg merkezli bir şirket tarafından araştırılırken koronavirüse rastlandığını bildirdi. Kitlerin teslimatı ertelendi.

Hükümet günde 100 bin test yapma hedefi koymuştu

Başbakan Johnson gibi koronavirüse yakalanmış olan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise nisan ayının sonunda günde 100 bin test yapma hedefini koyduğunu resmen açıkladı.

İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 619 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 4 bin 934'e ulaştı. Hayatını kaybeden kişilerin 33 ile 103 yaş aralığında olduğunu belirten İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu kişilerin korona virüs dışında altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadığını açıkladı. Ülkede ayrıca, 5 bin 903 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtilirken toplam vaka sayısı 47 bin 806'ya yükseldi.

Toplatma kararı

Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.