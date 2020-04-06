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Survivor yarışmasının yapıldığı Dominik'in komşusunda koronadan ilk ölüm

Anadolu Ajansı

Karayiplerde bir ada ülkesi olan Haiti'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

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Haiti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hipertansiyon ve diyabet hastalığı bulunan 55 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de Kovid-19 şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edlimiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.

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