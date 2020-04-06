ePttAVM maske ücretsiz başvuru formu ekranı TC ile giriş
Koronavirüs illetinin ülkemizde her geçen gün artmasının ardından 20-65 yaş arası vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı ePttAVM üzerinden vatandaşlara haftada 1 paket ücretsiz maske vereceğini duyurdu. Peki ePttAVM ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? ePttAVM ücretsiz maske başvurusu formu nasıl doldurulur?
Tüm dünyayı saran koronavirüs illeti ülkemizi de sarstı. Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayısının ardından Sağlık Bakanlığı her geçen tedbirleri arttırdı. Son olarak 20-65 yaş arası vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluğu getirildi.
Maske eksiği olan vatandaşları sevindirecek haber ise T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Artık maskesi olmayan vatandaşlar ihtiyaçlarını PTT'den üzerinde karşılayacak. PTT vatandaşların kapısına kadar ücretsiz maske gelecek.
Peki ePttAVM ücretsiz maske nasıl alınacak, kimler ücretsiz maske alabillecek ve ePttAVM ücretsiz maske başvuru formu nasıl doldurulacak? İşte vatandaşların merak ettiği soruların cevabı...
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara göre online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.