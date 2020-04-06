ePttAVM maske ücretsiz başvuru formu ekranı TC ile giriş

Tüm dünyayı saran koronavirüs illeti ülkemizi de sarstı. Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayısının ardından Sağlık Bakanlığı her geçen tedbirleri arttırdı. Son olarak 20-65 yaş arası vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluğu getirildi.