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Diyanet Başkan Yardımcısı'ndan olay yazı! Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı!

Dünya koronavirüs (Covid-19) belasının bulaşıcığılıyla boğuşurken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den çok dikkat çeken bir yazı geldi. "Keşke açlık bulaşıcı olsaydı…" diyen İşliyen, "O zaman belki anlardı, yediğinden fazlasını çöpe atanlar açın halinden" ifadelerini kullandı...

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, koronavirüs bulaşıcılığına karşı tüm dünyanın alarma geçip bu salgını yok etmek için birlik olmasına gönderme yaparak, açlık ve yoksulluğa karşı duyulan tepkisizliğe karşı şok bir uyarı yaptı. İşliyen, ‘diyanethaber' sitesinde yayınlanan 'Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı' başlıklı yazısında, çok dikkat çeken ve herkesin katılacağı bir "keşke" çekti.

İşleyen'in yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Keşke açlık bulaşıcı olsaydı…O zaman belki anlardı, yediğinden fazlasını çöpe atanlar açın halinden. Belki anlardı, asgari ücretin iki katını bir öğün yemeğe harcayanlar. Çok görmezdi verdiğini. ‘Harcamayı bilsin, yetinmeyi bilsin' demezdi belki.

– Keşke bulaşıcı olsaydı açlık… Her gün evinin önündeki çöp bidonunu karıştırıp işe yarar bir şeyler arayan elleri, yüzü simsiyah ama yüreği tertemiz çocukların halinden anlardı belki çok yiyip yağ bağladığı için zayıflama salonlarına binleri harcayanlar.

– Keşke fakirlik de bulaşıcı olsaydı… Okula giden çocuğuna harçlık verememenin ne demek olduğunu belki anlardı milyon dolarlık rezidanslarda, milyon liralık arabaya binip cennet bekleyenler.

- Belki anlardık, belki harekete geçerdik, belki rahatımız bozulurdu hiç olmazsa.

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