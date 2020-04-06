Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor

Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettikten sonra futbola veda eden Sabri Sabri, üçüncü kez babalık heyecanı yaşıyor.

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Bir dönem Galatasaray'da ve milli takımda forma giyen Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

''Yaza doğum Allah izin verirse''

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu bebek haberini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum"

İki çocukları var

Yağmur - Sabri Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var.