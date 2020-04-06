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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı 5 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi' denildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, harekatla ilgili yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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