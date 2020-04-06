TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı 5 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi' denildi.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölücü terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, harekatla ilgili yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.