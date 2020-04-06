HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da tarihi karar! Futbolculara yazı gönderildi

Galatasaray Kulübü, Koronavirüs yüzünden maddi anlamda problem yaşadığı için futbolculara maaşlarına indirime gitmeleri yönünden bir yazı gönderdi.

Abone ol

Corona virüsü futbol takımlarını derinden sarsmaya devam ediyor. Galatasaray'dan radikal bir hamle geldi.

Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

Yüksek maaşlı oyuncular var 
Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.

Yazı gönderildi 
Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

Tarihte bir ilk 
Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Top oyuncularda 
Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor. Selçuk İnan, daha önce yaptığı açıklamada 'Her türlü fedakarlığa hazırım'  demişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
"Polislerden maaş kesintisi" iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt: Ben buna karışmam
CNN Türk muhabirinden koronavirüs için yardım çağrısı! Lütfen
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
İkinci bilim kurulunda Koronavirüsle savaşacak 7 profesör
PTT'nin ücretsiz maskesine talep patlaması oldu! Başvurular e-Devlet'e kaydırıldı
Meral Akşener'den koronavirüs itirafı: Bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet Başkan Yardımcısı'ndan olay yazı! Keşke açlık da bulaşıcı olsaydı!
Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor
Ortaokul ders programı EBA girişi 6-10 Nisan dersleri MEB
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
Benzinde zam beklentisi! Pompa fiyatına yansıyacak
2020 dini günler fazilet takvimi Diyanet kandil günleri
Yorumlar