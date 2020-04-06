Galatasaray'da tarihi karar! Futbolculara yazı gönderildi

Galatasaray Kulübü, Koronavirüs yüzünden maddi anlamda problem yaşadığı için futbolculara maaşlarına indirime gitmeleri yönünden bir yazı gönderdi.

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Corona virüsü futbol takımlarını derinden sarsmaya devam ediyor. Galatasaray'dan radikal bir hamle geldi.

Mart ayında maaş ödemelerini sorunsuz yapan sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler nisan ayına çevrildi. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Zira kasaya giren yeni bir kaynak yok. Bu nedenle Galatasaray birçok kulüp gibi futbolcu maaşlarında indirime gitmek için kolları sıvadı.

Yüksek maaşlı oyuncular var

Galatasaray yönetimi başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Younes Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor.

Yazı gönderildi

Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile resmi görüşmeler yapan sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan bir yazı gönderdi.

Tarihte bir ilk

Yazıda, sözleşmelerde indirim yapılması için 'pandemi'nin hukuken mücbir bir sebep kabul edildiği belirtilerek, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Maaşlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmemek için ücretlerinizde belli oranlarda indirim yapmak zorundayız. Futbola ara verildiği bu ortamda bu talebimizi olumlu karşılayacağınızı düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Top oyuncularda

Şimdi özellikle yüksek ücretleri bulunan oyunculardan olumlu dönüşler bekleniyor. Selçuk İnan, daha önce yaptığı açıklamada 'Her türlü fedakarlığa hazırım' demişti.