Lise ders programı EBA öğrenci girişi 6 Nisan hangi dersler var?

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler eğitime uzaktan devam ediyor. EBA TV üzerinden yapılan derslerin 6-10 Nisan 2020 haftalık ders programı belli oldu. İşte EBA TV lise haftalık ders programı takvimi

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Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler evden çalışmalarını sürdürürken ikinci hafta ders programı da yayımlandı. TRT-EBA TV'nin 6-10 Nisan 2020 tarihli haftalık ders programını ve öğrenci giriş ekranını bilgileri sayfamızda.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?: “EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ: EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR: Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

EBA TV 6 -10 NİSAN DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

EBA TV LİSE – 6 NİSAN -10 NİSAN 2020